Внаслідок атаки зруйнована будівля гуртожитка

У ніч на четвер, 30 жовтня, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, понад десяток людей зазнали поранень, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вдарили по Запоріжжю близько 04:00 30 жовтня, застосувавши дрони-камікадзе та балістичні ракети. За даними Федорова, загалом місто атакували понад 20 БпЛА та 8 ракет.

Внаслідок ударів у місті пошкоджена житлова забудова – на фото, оприлюднених головою ОВА та ДСНС, видно частково зруйновані багатоповерхівки. Загалом пошкоджені п’ять багатоповерхових та кілька приватних будинків. Крім того, зруйнований гуртожиток – під завалами може перебувати людина.

«За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився п’ятий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи, залучено кінологічний розрахунок», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Через російську атаку у Запоріжжі щонайменше 11 постраждалих. Шестеро із них – діти від трьох до шести років.

Доповнено 10:19. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 17 людей.

Зазначимо, Запоріжжя стало одним із міст, по яких Росія вдарила під час масованої атаки на Україну. На момент публікації повітряна тривога триває, а інформації про пошкодження в регіонах наразі не оприлюднили.

Водночас «Укрнерго» вже оголосило про графіки аварійних відключень для низки областей через російську атаку. Зокрема, відключення електроенергії передбачені для Київської, Дніпропетровської, Одеської та Львівської областей.