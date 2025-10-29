Внаслідок атаки будівля лікарні зазнала значних пошкоджень

Вранці середи, 29 жовтня, російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсону, поціливши по місцевій дитячій лікарні. Внаслідок атаки постраждали щонайменше дев’ятеро людей, майже половина із них – діти, повідомили у пресслужбі Херсонської окружної прокуратури.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни атакували з артилерії один із медзакладів у Дніпровському районі, внаслідок чого будівля сильно пошкоджена. У пресслужбі прокуратури уточнили, що обстріл відбувся близько 09:20 і припав на дитячу лікарню, де перебували діти, їхні батьки та медичний персонал.

Наслідки атаки на дитячу лікарню в Херсоні

«Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Олександр Прокудін уточнив, що серед поранених – 9-річна дівчинка, яка зазнала мінно-вибухової травми та уламкового поранення гомілки. Стан інших постраждалих на момент публікації невідомий.

За фактом обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (скоєння воєнного злочину).