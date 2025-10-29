Росіяни обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні
Серед майже десятка постраждалих є діти
Вранці середи, 29 жовтня, російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсону, поціливши по місцевій дитячій лікарні. Внаслідок атаки постраждали щонайменше дев’ятеро людей, майже половина із них – діти, повідомили у пресслужбі Херсонської окружної прокуратури.
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни атакували з артилерії один із медзакладів у Дніпровському районі, внаслідок чого будівля сильно пошкоджена. У пресслужбі прокуратури уточнили, що обстріл відбувся близько 09:20 і припав на дитячу лікарню, де перебували діти, їхні батьки та медичний персонал.
Наслідки атаки на дитячу лікарню в Херсоні
«Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди», – повідомили у пресслужбі прокуратури.
Олександр Прокудін уточнив, що серед поранених – 9-річна дівчинка, яка зазнала мінно-вибухової травми та уламкового поранення гомілки. Стан інших постраждалих на момент публікації невідомий.
За фактом обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (скоєння воєнного злочину).