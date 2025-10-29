Загалом в Україні зареєстровано понад 188 тис. кримінальних проваджень проти росіян

Більшість воєнних злочинів, скоєних росіянами на території України, розслідує Служба безпеки України – йдеться про понад 160 тис. кримінальних справ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 29 жовтня.

За даними СБУ, спецслужба розслідує 85% від усіх злочинів війни, які перебувають у провадженні українських правоохоронців. Отже, наразі в Україні зареєстровані понад 188 тис. кримінальних справ проти росіян.

«Насамперед йдеться про вбивства та викрадення рашистами цивільного населення, обстріли критичної та соціальної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств, шкіл та дитсадків.Також тривають слідчі дії за фактами жорстокого поводження окупантів з військовополоненими та використання РФ хімічної зброї», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що завдяки їхній доказовій базі видали ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової. Нагадаємо, ордер на їхній арешт видали за депортацію українських дітей з окупації. Також за матеріалами СБУ видані ордери на арешт військових чиновників Сєргєя Шойгу, Валєрія Гєрасімова, Сєргєя Кобілаша, Віктора Соколова та інших.

«Окрім цього, Служба безпеки документує масове застосування ворогом заборонених нормами Міжнародного гуманітарного права засобів хімічного ураження проти Сил оборони. Йдеться про понад 10 тис. фактів застосування аерозольних гранат, споряджених отруйними речовинами – CS (хлорбензиліден малонітрил), CN (хлорацетофенон) та хлорпікрином», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, наприкінці липня українські розвідники перехопили розмову командира, у якій отримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті проти українських бійців. У перехопленій розмові російський командир обговорює підготовку до застосування хімічної зброї проти позицій ЗСУ.