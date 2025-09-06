Росіяни використовують новітні газові гранати РГ-Во

Дві російські мотострілецькі бригади, окремі підрозділи БпЛА, а також Росгвардія використовують проти українських військових новітні газові гранати РГ-Во. Про це у суботу, 6 вересня, повідомили «Схеми».

Журналісти зʼясували, які військові формування Російської Федерації мають на своєму озброєнні та використовують проти українських військових новітні газові гранати РГ-Во. Відзначимо, що їхнє застосування є порушенням міжнародних угод про заборону використання хімічної зброї, а також законів і звичаїв війни.

Зокрема, серед них є 114-та окрема мотострілецька бригада. Росіяни у своєму сюжеті від травня 2024 року розповідали, що саме ці бійці скидали хімічні гранати в укриття українських військових, тоді нібито загинули 17 солдатів та ще 35 отримали поранення.

До порушення міжнародних угод про заборону використання хімічної зброї може бути дотична також 136-та мотострілецька бригада. Навесні та влітку 2025 року окупанти звітували про обсяги використання газових гранат РГ-Во. Дані про цю комунікацію на Вовчанському та Купʼянському напрямках через агентурні мережі отримало Харківське управління СБУ.

Як встановили журналісти, застосовувати заборонені на війні газові гранати може й Росгвардія.

«Відповідно до інформації з російських податкових баз даних, Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во, є багаторічним постачальником Росгвардії. Пресслужба підрозділу в жовтні 2023 року опублікувала відео, на якому її військовослужбовець використовує подібні до хімічних РГ-Во термітно-запальні гранати того ж виробника – Інституту прикладної хімії», – повідомляють «Схеми».

Гранати від цього виробника може також отримувати Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області, відомий як військова частина 42734. Це встановили в Головному слідчому управлінні СБУ завдяки отриманій світлині ящиків з-під газових гранат.

На фото ящики з-під газових гранат частини 42734

Крім цього, розслідувачі виявили, що російський виробник зброї, Науково-дослідний Інститут прикладної хімії, отримує складові частини для заборонених міжнародним правом хімічних гранат РГ-Во від двох російських компаній, які досі не перебувають під економічними обмеженнями Заходу.

Нагадаємо, наприкінці липня українські розвідники перехопили розмову командира, у якій отримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті проти українських бійців.