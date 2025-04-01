Росіяни почали активно застосовувати на фронті скиди з отруйними речовинами
Випадків побільшало на Куп’янському напрямку
Російські війська активізували скиди з отруйними речовинами, зокрема на Куп’янському напрямку. Про це у понеділок, 31 березня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
«Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку», – йдеться у дописі.
Коваленко наголосив, що фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.
Раніше у Генштабі повідомляли, що за період широкомасштабної збройної агресії росіяни часто використовують на фронті ручні газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для ведення війни. Переважно ворог використовує хлорацетофенон – бойову отруйну речовину подразнювальної дії. Хімікат здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають за короткий час після закінчення дії.
У грудні 2024 року начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк розповідав, що від початку повномасштабної війни ворог отруїв понад 2 тис. українських захисників. На той час було зафіксовано 3 смерті.
Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що окупанти почали використовувати нові гранати з отруйними речовинами.