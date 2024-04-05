Газова граната К-51

Російські окупанти почали набагато частіше використовувати зброю, яка містить небезпечні хімічні речовини. Зазвичай вони застосовують гранати К-51 та РГ-ВО, які скидають з дронів.Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що протягом останнього місяця Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування окупантами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 90 випадків більше, ніж попереднього місяця.

«Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО… Такі дії Російської Федерації набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає», – йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони, у період з лютого 2023 року по березень 2024 року росіяни 1412 разів застосували боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Зазначимо, відповідно до Женевського протоколу, укладеного 1925 року, застосування хімічної зброї є порушенням законів та звичаїв ведення війни. Росія є підписантом Женевського договору, проте продовжує порушувати правила війни.

Як інформував ZAXID.NET, 14 грудня 2023 року росіяни застосували тип спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS. Ця речовина викликає сльозогінну дію, а раніше використовувалася під час війни у В’єтнамі 1959-1975 років.