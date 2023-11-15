На фронті зафіксували щонайменше два випадки застосування хімічної зброї росіянами

Росіяни застосували на фронті хімічне озброєння проти українських військовослужбовців. Зокрема, застосування отруйних речовин зафіксували на Бахмутському та Сватівському напрямках, повідомили аналітики DeepState у середу, 15 листопада.

Станом на 14 листопада було зафіксовано щонайменше два випадки застосування хімічної зброї з російської сторони. Для атак окупанти, імовірно, використовують хлорпікрин.

«Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ», – повідомили у DeepState.

Зазначимо, хлорпікрин – це пестицид, який у високих концентраціях є отруйним для людини. Окрім того, що речовину можуть використовувати у сільськогосподарській сфері, росіяни застосовують хлорпікрин як озброєння.

До слова, Росія є країною-підписантом Конвенції ООН щодо заборони виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї. Конвенція є доповненням Женевського протоколу про заборону застосування під час воєнних дій задушливих, отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів.