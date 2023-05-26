Сили оборони відбили десятигодинний штурм під Авдіївкою після хіматаки росіян
Росіяни скидали з безпілотників боєприпаси з аерозолями дратівливої дії
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Російські окупанти на Авдіївському напрямку застосували боєприпаси з аерозолями дратівливої дії проти українських сил. Незважаючи на хіматаку, ЗСУ та прикордонники відбили штурм військ РФ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.
«Не дивлячись на хімічну атаку, бійці ДПСУ та ЗСУ відбили штурм противника на Авдіївському напрямку», – заявили прикодонники, додавши, що штурму українських позицій також передував артилерійський обстріл.
За їх словами, боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків і броньовиків пішли в атаку.
Держприкордонслужба уточнює, що бій з окупантами тривав близько десяти годин. За цей час українські захисники знищили 30 загарбників, 2 танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер.
Раніше повідомлялось, що російські військові використовують в Україні заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51.