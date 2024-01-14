Здебільшого росіяни застосовують гранати з хімічними речовинами

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення до України 24 лютого 2022 року застосовували озброєння з отруйними хімічними речовинами понад 620 разів. Щодня в Україні фіксують до 10 випадків забороненою Женевською конвенцією зброї, повідомили у суботу, 13 січня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

«Силами оборони зафіксовано 626 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного року 51 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин», – повідомили у прес-службі Генштабу.

У Генеральному штабу уточнили, що найчастіше окупанти застосовують гранати типу К-51 та РГР, які ворог скидає з безпілотників на позиції українських військових. Зокрема, 14 грудня 2023 року росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS. Ця речовина викликає сльозогінну дію, а раніше використовувалася під час війни у В’єтнамі 1959-1975 років.

Водночас росіяни застосовують і саморобну вибухівку, яку споряджають хімічними речовинами. Таке озброєння має подразнювальну дію.

«36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Зазначимо, відповідно до Женевського протоколу, укладеного 1925 року, застосування хімічної зброї є порушенням законів та звичаїв ведення війни. Росія є підписантом Женевського договору, проте продовжує порушувати правила війни.