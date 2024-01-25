Гранати з отруйними речовинами окупанти почали застосовувати у грудні минулого року

Росія дедалі частіше застосовує хімічні боєприпаси у війні проти України. Зокрема, окупанти почали використовувати нові гранати із отруйними речовинами, повідомив у четвер, 25 січня, під час брифінгу Military Media Center представник Центру досліджень озброєння Андрій Рудик.

За словами Андрія Рудика, лише за грудень 2023 року зафіксували 81 випадок застосування хімічного озброєння проти українських військовослужбовців. Зокрема, росіяни почали використовувати гранати нового типу, які викидають в повітря отруйні речовини.

«Також у грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів. Імовірно, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей», – повідомив Андрій Рудик.

Граната, яку вивчали у Центрі дослідження озброєнь, виготовлена у 2023 році на російському заводі, який працює з часів СРСР. Дослідники заявили, що це свідчить про те, що Росія брехала про виконання зобов’язань Женевської конвенції, підписантом якої є. Так, країна не знищила саму зброю та виробничі потужності, де виготовляють хімічні боєприпаси.

Нагадаємо, відповідно до Женевського протоколу, укладеного 1925 року, застосування хімічної зброї є порушенням законів та звичаїв ведення війни. Росія є підписантом Женевського договору, проте продовжує порушувати правила війни. За час повномасштабного вторгнення до України Росія застосувала хімічну зброю щонайменше 626 разів – 50 із них Генштаб ЗСУ зафіксував у січні 2024 року. До того, як росіяни почали застосовувати гранати РГ-Во, вони використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.