Українські розвідники перехопили розмову командира, у якій отримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті проти українських бійців. Про це у четвер, 24 липня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У радіоперехопленні один із командирів російської армії обговорює підготовку до застосування забороненої міжнародними конвенціями хімічної зброї проти позицій українських захисників.

«Зараз я буду газом труїти у підвалі», – сказав окупант у розмові.

Крім цього, він наказав своїм підлеглим добити уражених газом українських оборонців.

«Якщо у мене не вийде – добити, після газу, поки вони там кашляють, не бачать, їх треба буде швиденько добити після цього», – додав росіянин.

Нагадаємо, у квітні українські розвідники писали, що окупанти систематично застосовують проти ЗСУ на фронті хімічну зброю. Зокрема, йшлося й про боєприпаси з отруйним газом.