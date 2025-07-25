ГУР перехопило розмову російського командира про застосування газу проти українських бійців
У розмові окупант обговорює підготовку до застосування забороненої хімічної зброї проти ЗСУ
Українські розвідники перехопили розмову командира, у якій отримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті проти українських бійців. Про це у четвер, 24 липня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
У радіоперехопленні один із командирів російської армії обговорює підготовку до застосування забороненої міжнародними конвенціями хімічної зброї проти позицій українських захисників.
«Зараз я буду газом труїти у підвалі», – сказав окупант у розмові.
Крім цього, він наказав своїм підлеглим добити уражених газом українських оборонців.
«Якщо у мене не вийде – добити, після газу, поки вони там кашляють, не бачать, їх треба буде швиденько добити після цього», – додав росіянин.
Нагадаємо, у квітні українські розвідники писали, що окупанти систематично застосовують проти ЗСУ на фронті хімічну зброю. Зокрема, йшлося й про боєприпаси з отруйним газом.