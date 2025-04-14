Росіяни застосовують для хімічних атак гранату РГ-Во

Російські окупанти систематично застосовують проти українських захисників на фронті хімічну зброю. Зокрема, йдеться про боєприпаси із отруйним газом, повідомили у понеділок, 14 квітня, у пресслужбі Головного управління розвідки.

За даними розвідки, окупанти застосовують хімікати на лінії фронту через неспроможність російських солдатів досягти поставлених командуванням завдань. Намагаючись пришвидшити просування та знищити якомога більше українців, російські окупанти застосовують хімічну зброю.

«Нині на лінії бойового зіткнення, зокрема, у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом. Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во (ручная ґраната — вєщєствоотравляющєє): московити скидають їх з безпілотників на позиції Сил безпеки і оборони України», – повідомили у пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, газ, який виділяє граната, вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування в зоні ураження газом без захисних засобів загрожує летальними наслідками. Так, за даними ГУР, у ЗСУ є загиблі внаслідок застосування російської хімічної зброї.

Наразі слідчі та розвідники проводять експертизи застосованої хімречовини для її точної ідентифікації.

Зазначимо, про застосування отруйних газів раніше повідомив один з полонених на Донеччині громадян Китаю. Він розповів, що на позицію, де він перебував, росіяни кинули вибухівку з газом. За його словами, він вдихнув газ та міг загинути, але один з українських бійців витяг його з приміщення та врятував йому життя.