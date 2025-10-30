«Львівобленерго» попередило про погодинні відключення світла

У четвер, 30 жовтня, внаслідок масованої російської атаки у більшості регіонів України запровадили аварійні відключення світла. «Львівобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень.

За інформацією НЕК «Укренерго», Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру, у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії. Зокрема, на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень.

«Відновлючальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

«За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення», – зазначили у «Львівобленерго», закликавши мешканців економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади.

Дізнатися свою чергу відключень мажна, скориставшись чат-ботами у вайбері, телеграмі, мобільному застосунку «КомКом» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

Оновлено. Станом на 10:30 «Укренерго» повідомило, що погодинні відключення скасовані на всій території України. Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби. В окремих регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Оновлено. Згодом «Львівобленерго» оприлюднило новий графік погодинних відключень станом на 14:05.