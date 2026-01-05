На дитину впало дерево, яке зрізав місцевий мешканець

На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало зрізане дерево. Внаслідок отриманих травм дитина загинула до прибуття швидкої допомоги, повідомили у понеділок, 5 січня, у пресслужбі поліції Закарпатської області.

Нещасний випадок стався 5 січня у селі Вінкове у Мукачівському районі. Поліцію про інцидент поінформували медики швидкої допомоги.

«Стало відомо, що 8-річна дівчинка загинула внаслідок нещасного випадку – на дитину впало дерево. Це сталося під час того, як знайомий сім’ї малолітньої зрізав дерева неподалік їх будинку. У той час дівчинка гралася поруч. Її мама перебувала в будинку», – повідомили у пресслужбі поліції.

Внаслідок завданих травм дитина загинула на місці. Правоохоронці затримали мешканця, який зрізав дерева та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. До ЄРДР внесли відомості за ч. 1 ст. 119 ККУ та ст. 166 ККУ (вбивство, вчинене через необережність та злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною).