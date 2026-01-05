Аграріїв бронюватимуть за новими критеріями

Міністерство економіки оновило критерії, за якими підприємства визнають критично важливими для економіки та життєдіяльності населення. Відповідні зміни затверджені наказом Мінекономіки від 22 грудня 2025 року № 3650, йдеться у повідомленні Державного аграрного реєстру.

Зміни, зокрема, стосуються підприємств, що працюють у сфері сільського господарства. Оновлені критерії передбачають:

збільшення мінімальної площі сільськогосподарських угідь – до 1000 гектарів;

підвищення вимоги до річного доходу – до 40 мільйонів гривень чистого доходу від реалізації продукції;

скасування вимоги щодо сплаченого ПДФО за попередній звітний квартал, яка раніше становила не менше 324 тисяч гривень.

У Мінекономіки зазначили, що відтепер заявки на визнання підприємств критично важливими в аграрній галузі розглядатимуться через інформаційно-комунікаційну систему Державного аграрного реєстру та виключно за оновленими критеріями.

Якщо підприємство не відповідає новим вимогам, його звернення або заявка буде відхилена як така, що не відповідає наказу Мінекономіки.

Керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group Анатолій Косован пояснив, що підвищення вимог до площі землі не означає перегляду значущості агросектору, пише agropolit. Найбільше нові правила, за словами Косована, вдарять по зернотрейдерах.

Раніше вони часто отримували статус критично важливих саме завдяки рівню доходів. Тепер компанії, які не встигли податися у 2025 році, зможуть претендувати на критичність лише з урахуванням нового, підвищеного фінансового порогу за підсумками 2025 року.