Російські війська атакували портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області

Після того, як російський БпЛА в ніч на понеділок, 17 листопада, влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл, мешканців румунського села Плауру евакуювали. Про це повідомив новинний канал Digi24.

За словами голови румунського повіту Хорії Тодореску, мешканців села Плауру евакуювали після того, як вночі російський дрон атакував порт Ізмаїл. Дрон влучив у корабель з 4 тис. т зрідженого газу. Він був розташований приблизно за 500 м від села.

«В районі Ізмаїла спалахнуло судно, завантажене зрідженим нафтовим газом. Враховуючи близькість до території Румунії та характер вантажу, влада провела попередню оцінку ситуації. Враховуючи специфіку матеріалів і можливість розповсюдження пожежі місцевою владою прийнято рішення про превентивну евакуацію людей і тварин, які знаходяться поблизу. Цей захід діятиме до усунення загрози населенню», – додали у департаменті з надзвичайних ситуацій Румунії.

? Importante. La Romania sta evacuando in questi minuti la cittadina di Plauru dopo che un attacco di droni russi ha colpito e dato fuoco a una nave che trasportava GPL sulla sponda ucraina del Danubio. La nave, che sta ancora bruciando, secondo le autorità rumene e… pic.twitter.com/j14KsiraRe — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) November 17, 2025

У повідомленні уточнюють, що з села евакуювали приблизно 100-150 людей разом із тваринами.

Нагадаємо, російські війська в ніч на понеділок, 17 листопада, атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області.