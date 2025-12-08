Ракета влучила у житловий будинок на вул. Стуса

У Тернополі виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок влучання російської ракети 19 листопада. Таким чином кількість загиблих зросла до 38. Про це ввечері 8 грудня повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

«Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них – 8 дітей», – зазначив очільник поліції.

Досі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Тернопіль вранці 19 листопада: ракета влучила у житлові багатоповерхівки в мікрорайоні «Сонячний» на околиці міста. Унаслідок атаки суттєві руйнування отримали будинки на вул. Стуса, 8 та вул. 15 Квітня, 31.

