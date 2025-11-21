Тернополянка Марія розповіла ZAXID.NET, що вона дивом врятувалася. Каже, що ракети й шахеди летіли над головою, коли вона з чоловіком бігла в укриття до церкви Святого Михаїла. А коли після відбою вони повернулися до свого будинку, то побачили масштабну пожежу, а також гори розкиданих ліжок, матраців, одягу по території. Від сусіднього дому – не було половини будівлі.



«Я просто молилася. Не чула криків, а лише те, як жахливо виють сирени, їдуть десятки “швидких” і пожежних. Дихати не було чим. Це страшна картина. Там стільки людей загинуло, діти... Їх не можуть знайти. Де вони всі?», – зі слізьми на очах говорить жінка.

***

У Тернополі на вулиці Стуса, 8, куди 19 листопада поцілила російська ракета, третій день поспіль розбирають завали. Рятувальники з усієї України працюють тут вдень і вночі. Зараз фахівці ДСНС намагаються дістатися до середніх поверхів, де, ймовірно, досі залишаються люди. Шанси на те, що когось дістануть звідти живим, – дуже малі, – говорять вони поміж собою. Але все ж містяни, які постійно приходять сюди, приносять квіти, свічки та лампадки. Вони подумки та вголос моляться, щоб бодай хтось уцілів.

«Я кричав через вікно і спустив ниточку, щоб мені підвісили укол зі знеболюючими ліками»

Поруч із будинком розгорнули три намети пунктів незламності. Сюди приходять люди, які шукають родичів та близьких. Усі вони тихо, без слів сидять у черзі. Дехто розмовляє зі психологами. Дехто – звертається до поліцейських з проханням знайти уціліле майно та документи. Серед таких – Ярослав. Він розповідає, як його з дружиною рятували з 7 поверху вже палаючої будівлі.

У наметі чоловік малює на аркуші просту схему своєї двокімнатної квартири. «Я добре чув, коли летіли ракети і шахеди. Військові намагалися їх збити. Тільки було чути “па-па-па” – і вибух, а потім другий, третій. Ми з жінкою були в коридорі, я – ближче до туалету, а вона – до дверей. Я їй тільки встиг сказати: “Йди до мене, тут безпечніше”. І все – нас накрило вибухом», – пригадує він.

План квартири, де врятувалося подружжя

Після вибуху Ярослав зміг підповзти до дружини Ольги, але вона була без тями. Він штурхав її і через певний час вона почала стогнати. «Двох наших кімнат не стало, залишився лише коридор і кухня, тож ми відповзли на кухню. Десь упродовж 30 хвилин я кричав про допомогу з вікна. Почало горіти, тягнути димом. Тоді я зателефонував до сватів і просто попрощався, бо думав, що помру. Спочатку прибули поліцейські, потім – вже рятувальники. Я в них просив, щоб вони на ниточці мені підвісили якийсь укол зі знеболюючим, бо дружина дуже стогнала і час від часу втрачала свідомість. Мені передали ліки, я вколов і їй стало краще. А тоді нас витягнули через вікно», – каже чоловік.

Ярослава і його дружину Ольгу рятувальники зняли з сьомого поверху

Коли Ярослав розповідав мені про свій порятунок, до намету прийшли рятувальники. Вони були виснажені. Сказали, що щойно знайшли мертвою ще одну жінку, якій орієнтовно 40 років.

«Це, напевно, Аліна – наша сусідка, вона жила в однокімнатній квартирі. Якщо її знайшли, то скоро і Володю знайдуть», – додав Ярослав. І розповів, що поруч з ними проживала сім’я – дружина і чоловік з інвалідністю, який самостійно не пересувався.

Також він переповів, як вдалося врятуватися 20-річному Богдану, якого знайшли серед уламків живим. Хлопець мешкав на восьмому поверсі. «Його придавило уламками з даху та з дев’ятого поверху, а впав він з тим всім на наш сьомий поверх. Стеля витримала, а якби ні – то і його б не було зараз серед живих. Та й нам пощастило, що зовнішня стіна будинку не завалилася», – ділиться Ярослав.

Чоловік дивується, чому система ППО не збила ракету. Додає, що коли на початку літа був обстріл Тернополя, то військові гатили з різних сторін. А цього разу він чув, як працював лише крупнокаліберний кулемет. «Що вони можуть зробити кулеметом? Кулі не достягають ракет. А москалі прицільно вгатили в наш будинок. Я ніколи не повірю, що хтось підбив. Це було цілеспрямовано, бо всі інші ракети цілили в підприємство поруч», – говорить Ярослав. Він додав, що збирається до дружини в лікарню. Вона у важкому стані: має вісім переламаних ребер і проблеми з хребтом, але головне – жива.

«Ми вийшли після першого вибуху. Це нам врятувало життя»

До намету прийшло молоде подружжя. Вони мешкають на 8 поверсі зруйнованого будинку. Чоловік і жінка не назвали своїх імен, але розповіли те, що пам’ятали.

«Ми просто вийшли після першого вибуху від прильоту шахеда. Я сказав дружині, що треба дуже швидко йти і ми побігли. Це нам врятувало життя. Йти в укриття – це особиста справа кожного. Були мешканці, які з нами йшли. Але дехто лишався у квартирах. Де вони зараз – я не знаю», – каже чоловік. Те, що їм обидвом вдалося вибігти і вижити – теж диво. Мешканці сусіднього будинку розповідають, що інше подружжя рятувалося і загинуло біля самого під’їзду.

«Цих чоловіка і жінку так і знайшли на траві. Вони обнялися й загинули. Одній пенсіонерці прилетів шматок стіни в голову, коли вона бігла в укриття. Смерть, мабуть, була моментальна», – додає тернополянка Марія.

Вибуховою хвилею двері балкона відкинуло на сто метрів

«Я вдома приготувала канапки й вирішила принести їх сюди»

У соціальних мережах активісти оголосили збір речей, постільної білизни, матраців, щоб допомогти постраждалим. Дехто з мешканців несе свої речі до церкви Святого Михаїла, що за адресою вул. 15 Квітня, 1. Там облаштували гуманітарний штаб волонтерів. Багато небайдужих людей приносять їжу і напої в пункти незламності біля будинку.

«Я вдома приготувала канапки й вирішила принести їх сюди. Я знаю, що це найважча робота – рятувальників, поліцейських. Я хоч таким чином долучуся до допомоги», – каже тернополянка Мар’яна.

Унаслідок ракетної атаки мешканці будинку втратили майже все майно. Але хто вцілів, радіє, що вдалося вижити. Водночас вони переживають за багатьох сусідів, про яких наразі нічого невідомо.

У трьох наметах біля будинку облаштували місця, де перепочивають рятувальники. Ці хлопці тільки що спустилися зі зруйнованого будинку, де вони понад три години вручну та з лопатами розбирали завали.

У наметах облаштували місця для перепочинку рятувальників

Їм вдалося знайти тіло ще однієї жертви – 41-річної Аліни, про яку розповідав Ярослав. Інші рятувальники досі працюють – шукають ще одного чоловіка, який після обстрілу не виходить на зв’язок.