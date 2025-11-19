З-під завалів багатоповерхівки на Стуса в Тернополі дістали 20-річного юнака
Він вийшов на зв'язок з рятувальниками
До теми
З-під завалів багатоповерхівки на вул. Стуса в Тернополі рятувальники дістали живого 20-річного юнака. Він пробув там майже 8 годин. Хлопця одразу передали медикам швидкої допомоги. Про це повідомляє кореспондентка ZAXID.NET з місця події.
Про те, що під завалами багатоповерхівки на вул. Стуса, 8 знаходиться жива людина, повідомив під час брифінгу міністр МВС Ігор Клименко. Він прибув до Тернополя на місце обстрілу, щоб проінспектувати рятувальні роботи.
Відео «20 хвилин»
За даними «20 хвилин» 20-річного чоловіка звати Богдан. Його від ранку шукала матір і просила рятувальників врятувати його. Наразі не відомо в якому стані перебуває юнак.
Також роботи із завалів будинку на вул. Стуса, 8 продовжуються. Працівники ДСНС намагаються знайти серед уламків ще місцевих жителів.
Додамо, що унаслідок комбінованого удару ракетами та БпЛА по Тернополю загинуло 25 людей, серед них – троє дітей. Під завалами ще можуть бути інші загиблі. Російські окупанти масовано атакували місто вранці 19 листопада – вдарили по житлових багатоповерхівках в мікрорайоні «Сонячний», який розташований на околиці міста. Унаслідок удару суттєві руйнування отримав дев’ятиповерховий будинок по вул. Стуса, 8.