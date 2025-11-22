Аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань тривають безперервно

Вночі у суботу, 22 листопада, у Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки, відтак загальна кількість загиблих від російського удару по Тернополю 19 листопада зросла до 32. Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

«Станом на 03:00 22 листопада на місці розбору завалів після ворожого удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки», – йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих зросла до 32 людей, серед них – шість дітей. Також травмовано 94 людей, з них 18 дітей. За словами Зюбаненка, аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань тривають безперервно.

За даними ДСНС, безвісти зниклими вважаються ще семеро мешканців.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада росіяни завдали ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у Тернополі.

21 листопада стали відомі перші імена загиблих від ракетної атаки тернополян. Зокрема, загинула семирічна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство.