Фельдшер отримав вирок за переправлення ухилянтів

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок фельдшеру обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківщини Михайлові Бойчуку за переправлення ухилянтів.

За матеріалами справи, уродженець Прикарпаття Михайло Бойчук, який працює фельдшером обласного центру екстреної медицини, у змові з двома співучасниками, у червні 2023 року переправив військовозобов’язаного через державний кордон до Польщі. Один із співучасників схеми, який мав ліцензію на перевезення за кордон, оформив ухилянта фіктивним водієм та вніс його дані до системи «Шлях».

Фельдшер Михайло Бойчук, відповідно до обумовленого плану, супроводжував ухилянта-водія за кордон через пункт пропуску «Шегині» на автомобілі Мercedes. Після виїзду ухидянт залишився в Польщі, а Михайло Бойчук наступного дня на згаданому автомобілі повернувся в Україну.

Окрім того, у листопаді 2023 року, Михайло Бойчук зі співучасниками взялися переправити за кордон ще одного військовозобов’язаного, оформивши його фіктивним водієм міжнародних перевезень. Вартість послуги становила 5 тис. доларів. Однак, дві спроби виїзду ухилянта за кордон через пункт пропуску «Шегині» та «Грушів» виявилися невдалими. Прикордонники не випустили військовозобов’язаного через проблеми з документами та непідтвердженням мети поїздки. Михайло Бойчук отримав від клієнта 3,5 тис. грн за пальне та 100 доларів винагороди.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Наталія Швед визнала Михайла Бойчука винним у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною із перевезеннями. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.