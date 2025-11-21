Внаслідок удару по Тернополю загинула 7-річна громадянка Польщі
Амелія та її мати Оксана Гжесько загинули через російський удар по багатоповерхівці 19 листопада
Внаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада загинула семирічна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство. Про це повідомив у пʼятницю, 21 листопада, речник міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевйор.
«В Україні вбито польку. Амелія. У ніч з 18 на 19 листопада Росія напала на мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості – 7-річна громадянка Польщі – Амелька», – написав речник МЗС в Х.
За словами посадовця, МЗС Польщі постійно підтримує контакт з владою Тернопільщини.
Раніше про смерть Амелії та її мами повідомили у фейсбуці Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. Гурняка. Вони загинули в будинку на вул. 15 Квітня, 31.
Амелія ходила у 2-В клас. У пресслужбі школи повідомили, що дівчинка згоріла живцем разом із матірʼю. 21 листопада за ними відбулася панахида.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада росіяни завдали ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Внаслідок атаки загинула 31 людина, ще кілька десятків постраждали.