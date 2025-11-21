Амелія та її мама загинули у ніч на 19 листопада

Внаслідок російського обстрілу Тернополя 19 листопада загинула семирічна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство. Про це повідомив у пʼятницю, 21 листопада, речник міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевйор.

«В Україні вбито польку. Амелія. У ніч з 18 на 19 листопада Росія напала на мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості – 7-річна громадянка Польщі – Амелька», – написав речник МЗС в Х.

За словами посадовця, МЗС Польщі постійно підтримує контакт з владою Тернопільщини.

Раніше про смерть Амелії та її мами повідомили у фейсбуці Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. Гурняка. Вони загинули в будинку на вул. 15 Квітня, 31.

Амелія ходила у 2-В клас. У пресслужбі школи повідомили, що дівчинка згоріла живцем разом із матірʼю. 21 листопада за ними відбулася панахида.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада росіяни завдали ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Внаслідок атаки загинула 31 людина, ще кілька десятків постраждали.