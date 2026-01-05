Томіо Окамура неодноразово висловлювався проти України

Учитель і староста села Семневіце в Чехії Антонін Коларж вибачився перед українцями за заяви чеського політика Томіо Окамури щодо України. Вчителя обурив новорічний виступ Окамури, у якому той розкритикував надання зброї Україні та висловився проти президента Володимира Зеленського та назвав його оточення «хунтою».

У неділю, 3 січня, чеський сайт Novinky повідомив, що чеський вчитель Антонін Коларж написав відкритий лист, у якому висловив підтримку Україні та її людям та вибачився за тези чеського політика Томіо Окамури про Україну. Лист підписали понад десять тисяч осіб. Спочатку звернення було адресоване українському послу в Чехії Василю Зваричу як особисте, однак згодом його вирішили оприлюднити. Станом на понеділок, 5 січня, лист підписали понад 40 тис. чехів.

«Голос окремої людини в сучасному публічному просторі дуже легко загубиться», – прокоментував чеський вчитель сайту Novinky.

Коларж зазначив, що вважає свою позицію громадянським обов’язком: « «Я відчув необхідність чітко заявити, що висловлювання, які виправдовують порушення прав людини й ставлять під сумнів солідарність із країною, що зазнала нападу, не є моїм голосом – ні за змістом, ні за цінностями».

Вчитель також розповів, що вже давно допомагає Україні: підтримує її фінансово та допомагав українським біженцям із житлом, роботою та навчанням для дітей. У листі він наголосив, що Україна боронить не лише свою землю, а й цінності всієї Європи.

«Вибачення – один із небагатьох інструментів, якими можна показати, що існує й інший моральний компас. Це не жест проти конкретного політика. Йдеться про збереження елементарної порядності та відповідальності перед тими, кого ці слова зачіпають», – зазнчив Коларж.

Нагадаємо, що у новорічній промові спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликав не надавати гроші на війну в Україні та розкритикував оточення Зеленського й західну політику допомоги Україні.