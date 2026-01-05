ЗСУ на Харківщині розбили росіян, які планували штурм через газопровід «Союз»
Підтверджено знищення щонайменше 40 окупантів
На Куп’янському напрямку російські війська намагалися використати газопровід «Союз» як маршрут для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Спробу окупантів зірвали бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, повідомили на фейсбук-сторінці бригади 5 січня.
Як зазначається, ворог діяв північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву РФ залучила близько 50 бійців.
«77 ОАеМБр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника. За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована», – констатують військові.
За даними бригади, на цій ділянці фронту російська армія й надалі діє малими групами, намагаючись просочуватися між українськими позиціями. Водночас підрозділи 77-ї окремої аеромобільної бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку.
Нагадаємо, подібну спробу штурму росіяни робили біля села Новоплатонівка на Харківщині 6 грудня. Для просування окупанти використали газопровід, що пролягає від Сватового до Осколу. Проте бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади помітили окупантів, і скидами боєприпасів з дронів ліквідували щонайменше 40 російських військових.