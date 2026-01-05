Українські захисники стабілізували ситуацію в зоні своєї відповідальності

На Куп’янському напрямку російські війська намагалися використати газопровід «Союз» як маршрут для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Спробу окупантів зірвали бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, повідомили на фейсбук-сторінці бригади 5 січня.

Як зазначається, ворог діяв північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву РФ залучила близько 50 бійців.

«77 ОАеМБр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника. За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована», – констатують військові.

За даними бригади, на цій ділянці фронту російська армія й надалі діє малими групами, намагаючись просочуватися між українськими позиціями. Водночас підрозділи 77-ї окремої аеромобільної бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, подібну спробу штурму росіяни робили біля села Новоплатонівка на Харківщині 6 грудня. Для просування окупанти використали газопровід, що пролягає від Сватового до Осколу. Проте бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади помітили окупантів, і скидами боєприпасів з дронів ліквідували щонайменше 40 російських військових.