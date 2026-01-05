Пара перебуває в стосунках два роки

Американська акторка і співачка Дав Камерон та вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давід офіційно оголосили про заручини. Про це пара повідомила на своїх сторінках у соцмережах.

«Моя улюблена частина життя. З Новим роком!», – написала Дав Камерон.

Чутки про заручини артистів ходили ще з осені 2025 року, коли на безіменному пальці акторки помітили каблучку.

Додамо, що вперше Дав Камерон і Даміано Давіда помітили разом у вересні 2023 року, коли колишня зірка Disney Channel відвідала концерт музиканта. На червоній доріжці вони вперше з’явилися як пара у лютому 2024 року на щорічному гала-вечорі Клайва Девіса перед церемонією премії «Ґреммі».

Дав Камерон відома виконанням подвійної ролі двох сестер у комедії Disney Channel «Лів і Медді». Вона також знялася у Disney Channel – оригінальних фільмах Cloud 9, як Kayla Morgan, і Descendants як Mal, дочка Maleficent.