Диверсії координували російські спецслужби

Польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох іноземців у справі про організацію та скоєння диверсій із відправлення посилок з прихованими вибуховими пристроями до Великої Британії, США, Канади та інших держав. Про це 16 січня повідомила Національна прокуратура Польщі.

Обвинувачення висунули чотирьом громадянам України – Владиславу Д., В’ячеславу К., Владиславу Б. та Сергію Ю., а також громадянину Російської Федерації Олександру Б.

Їх звинуватили у діяльності на користь розвідувальних служб РФ та участі у вчиненні або підготовці диверсій проти логістичної та авіаційної інфраструктури.

За даними прокуратури кожен з обвинувачених мав своє завдання для реалізації «поштових диверсій», а саме:

Владислав Д. – планував підготовку посилок з прихованими запальними пристроями та вибухівкою, а також відправляв їх до Польщі та Великої Британії.

Владислав Б. – відповідав за приймання, зберігання та транспортування посилок між литовськими Вільнюсом та Каунасом і їхню передачу.

В'ячеслав К. – мав отримувати, перевозити та зберігати посилки, документувати їхній вміст та передавати інформацію іншим особам, а також готувати майбутні диверсії, зокрема відправити дві «тестові» посилки з Варшави до США та Канади з метою перевірки маршруту та часу доставлення.

Сергій Я. – відповідав за організацію та підтримку діяльності диверсійної групи, зокрема вербування людей для участі в диверсіях, координацію перевезення небезпечних матеріалів та забезпечення їхньої логістики.

Олександр Б. – відповідав за організацію підготовки до майбутніх диверсій, пов’язаних із відправкою посилок до США та Канади, зокрема за замовлення закупівлі товарів та їх відправлення тестовими посилками.

П’ятьом обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення. Наразі вони перебувають під вартою.

Також у прокуратурі повідомили, що слідство зібрало достатньо доказів для висунення обвинувачень ще одній особі – громадянину РФ Ярославу М. Однак через невстановлене місцеперебування підозрюваного обвинувачення йому поки не оголошено. Правоохоронці оголосили його у внутрішній та міжнародний розшук і направили запит до влади Азербайджану щодо можливої екстрадиції.

До слова, влітку 2025 року польські прокурори висунули звинувачення проти українки, яка в липні 2024 року відправила кур'єром посилку з вибуховими матеріалами.