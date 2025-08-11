Посилку вилучили в одному з великих складів в Лодзькому воєводстві

У Польщі прокурори висунули звинувачення проти українки, яка в липні 2024 року відправила кур'єром посилку з вибуховими матеріалами. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомило RMF FM.

Прокурори зазначили, що обвинувачена Крістіна С. діяла спільно з іншим громадянином України та двома росіянами. Вона брала участь у відправленні кур'єрською службою посилки, в якій були вибухові пристрої та матеріали.

«Це був нітрогліколь, а також військові електричні детонатори. Цю посилку служби безпеки вилучили в одному з великих складів кур'єрської компанії в Лодзькому воєводстві», – зазначають у повідомленні.

Експерти Бюро криміналістичних досліджень зауважили, що у разі вибуху посилка могла спричинити серйозні руйнування критичної інфраструктури, зокрема пробиття паливних баків, стель будівель або сталевих конструкцій.

Українці загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 серпня у Польщі затримали 36-річного громадянина України, якому інкримінують посягання на об’єкт інфраструктури, зокрема обладнання водопроводу в польському місті Сопот.