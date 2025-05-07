Чоловік мав припис про заборону наближатися до колишньої дружини

У селі Козеґлови біля Познані на заході Польщі українець вбив колишню дружину. Він підстеріг її біля під’їзду будинку, коли 51-річна жінка йшла на роботу, і зарізав ножем. 58-річному Роману Р. загрожує довічне ув’язнення, повідомляє сайт Gloswielkopolski.

Вбивство 51-річної українки сталося в понеділок, 5 травня. Близько 5 години ранку мешканці житлового масиву Лесьни помітили закривавлену жінку, яка лежала під багатоквартирним будинком, а поруч – чоловіка.

«За попередніми висновками поліції, 58-річний чоловік напав на 51-річну жінку біля під’їзду, коли вона йшла на роботу, поранивши її ножем в шию. Від отриманих поранень жінка померла на місці. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, колишнього чоловіка жертви. Обоє є громадянами України. Затриманий 58-річний чоловік був тверезим», – повідомив підполковник Лукаш Патерський, прес-офіцер поліції Познані.

Місце вбивства (фото Адама Ястрембовського)

За інформацією Gazeta Wyborcza, чоловік спочатку вилив на обличчя дружини Оксани кислоту, а потім завдав їй три удари ножем у груди, живіт і шию.

«Подружжя проживало в Польщі з 2014 року і працювало по сусідству з Козеґловами – у селі Червонак. Прокурор Вавжиняк підтвердив, що Р. психічно і фізично знущався над дружиною у 2019-2022 рр. За вироком суду у жовтні 2024 року, колишній чоловік мав припис, який забороняв йому наближатися до колишньої дружини та контактувати з нею. Щодо поділу майна суди ще тривали», – зазначає Gazeta Wyborcza.

Колишньому чоловікові загиблої висунули звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. Він визнав свою провину, але відмовився давати пояснення. Роману Р. загрожує довічне ув’язнення.