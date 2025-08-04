36-річного Ігоря Г. затримали 21 липня 2025 року

У Польщі затримали 36-річного громадянина України, якому інкримінують посягання на об’єкт інфраструктури, зокрема обладнання водопроводу в польському місті Сопот. Про це в неділю, 3 серпня, повідомив телеканал Polsat News.

За даними Гданської окружної прокуратури, 15 липня Ігор Г. пошкодив глибинну свердловину у Триміському ландшафтному парку Сопота. 21 липня поліція затримала українця.

36-річному українцю висунуто звинувачення у скоєнні трьох злочинів:

знищення елементів водопровідної мережі (за посягання на об’єкти інфраструктури передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років);

пошкодження п’яти електричних щитків (знищення майна карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п’яти років);

викрадення з метою привласнення посвідчення особи встановленого потерпілого (використання чужого документа передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років).

Ігор Г. частково визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд дав згоду на тимчасовий арешт українця терміном на три місяці. Водночас санітарна інспекція провела аналіз проб води в водопроводі Сопота і встановила, що вода придатна для вживання.

За даними газети Rzeczpospolita, раніше Ігор Г. міг вдертися до іншого водосховища, однак його злякав перехожий. Газета вказує, що справу розслідує Агентство внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі викрили 27-річного колумбійця, якого підозрюють у підпалі складів на замовлення російських спецслужб. Іноземець також причетний до аналогійних злочинів у Чехії та інших країнах.