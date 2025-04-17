На таких локаціях встановлять спеціальний біло-червоний знак з написом «Фотозйомка заборонена»

З 17 квітня у Польщі набула чинності заборона фотографувати чи знімати на відео об’єкти, що мають стратегічне значення для безпеки держави. Під заборону потрапили близько 25 тис. місць по всій країні. Про це пише українська служба «Польського радіо».

Згідно з поправками до Закону про захист батьківщини та Закону про протидію шпигунству, громадянам заборонено, зокрема, фотографувати оборонні чи антидронові системи, об’єкти з виробництва, ремонту зброї чи її складів тощо.

Також під заборону зйомки підпадають:

газові термінали,

мости, віадуки, тунелі вздовж доріг оборонного значення,

військові частини,

військові морські порти,

об’єкти комунікаційної інфраструктури,

Національний банк Польщі та Банк національної економіки тощо.

На таких локаціях встановлять спеціальний біло-червоний знак з написом Zakaz fotografowania «Фотозйомка заборонена»). Окрім того, водії, які в’їжджають на територію військових частин, повинні вимикати відеореєстратори.

У міністерстві оборони Польщі повідомили, що для зйомок стратегічних об’єктів на території країні потрібно буде отримати відповідний дозвіл.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула зазначив, що Польща фіксує посилення ворожої діяльності, спрямованої на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру. Тому нововведення мають посилити стійкість країни й ускладнити ворожу діяльність.

Порушникам закону загрожує штраф на суму від 5 до 20 тис. злотих і арешт до 30 діб. Правоохоронці також мають право конфіскувати гаджет, на який було здійснено зйомку.