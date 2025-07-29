Розслідуванням займається відділення Агентства внутрішньої безпеки

У двох підпалах, що сталися в 2024 році в Польщі, підозрюють 27-річного колумбійця, який діяв на замовлення російської розвідки. Про це у вівторок, 29 липня, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Яцек Добжинський.

«Співробітники Агентства внутрішньої безпеки встановили, що 27-річний колумбієць, який діяв від імені російської розвідки, відповідальний за два підпали, що сталися в Польщі у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Мова йде про інциденти, що сталися 23 травня 2024 року у Варшаві та через тиждень, 30 травня, у Радомі. В обох випадках підпалили будівельні склади.

«Завдяки негайним діям пожежників пожежі було швидко ліквідовано. Колумбійцю висунуто звинувачення у скоєнні терористичного акту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення», – додав Добжинський.

Розслідуванням займається відділення Агентства внутрішньої безпеки. Там зазначили, що колумбієць отримував від свого російського замовника детальні інструкції щодо того, як здійснити підпали.

«Підозрюваний отримував від свого замовника детальні інструкції щодо мети нападу та способу його здійснення, в тому числі виготовлення запальної пляшки (так званого коктейлю Молотова), а також використання певного транспорту», – розповіло агенство.

Також встановили, що колумбієць причетний до аналогічних злочинів у Чехії та інших країнах. У червні 2025 року його засудив чеський суд до восьми років позбавлення волі за підпал автобусного вокзалу в Празі та підготовку до підпалу торгівельного центру. Чоловік визнав себе винним. Прем'єр-міністра Чехії відзначав, що до справи також були причетні спецслужби Російської Федерації.

Росіяни часто вербують громадян Латинської Америки.

«Підтверджено, що російські спецслужби, використовуючи телеграм, систематично і у великих масштабах вербують людей латиноамериканського походження, які мають військовий досвід, для проведення розвідки вказаних ним місць, а потім підпалу обраних об'єктів і документування збитків», – розповіло телеканалу Polsat News Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Доповнено о 14:57. Перед засіданням Ради міністрів 29 липня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що польські спецслужби затримали 32 зловмисників, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою. Серед них росіяни, білоруси, українці, а також колумбієць та поляк. Одного зловмисника уже засудили, а на решту ще чекає суд.

Туск відзначив, що Польща діятиме нещадно стосовно людей, які планують дестабілізувати ситуацію у країні.

Підпали у Польщі у 2024 році

З початку 2024 року рятувальні служби Польщі зафіксували понад 50 масштабних пожеж на промислових об'єктах, кожну з яких аналізувало Агентство внутрішньої безпеки. Найбільшим став підпал торгових залів на вулиці Маривільській, 44 у Варшаві, коли вщент згоріли 1400 магазинів. Після цього у Міністерстві національної оборони Польщі визнали, що проти них триває гібридна війна. 11 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у підпалі торгівельного центру винні російські спецслужби.

Нагадаємо, у березні прокуратура Польщі висунула обвинувачення громадянинові Білорусі Степану К. у підпалі будівельного супермаркету у Варшаві у квітні 2024 року. Він діяв на замовлення російської спецслужби.

12 травня стало відомо, що польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові через причетність росіян до підпалу торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві.