Степану К. за скоєне загрожує від 10 років до довічного ув’язнення

Прокуратура Польщі висунула обвинувачення громадянинові Білорусі Степану К. у підпалі будівельного супермаркету у Варшаві у квітні 2024 року. Підозрюваний діяв на замовлення російської спецслужби, повідомила пресслужба поліції Варшави в середу, 12 березня.

Як встановили слідчі, Степан К. 13 квітня 2024 року розлив легкозаймисту рідину на території будівельного супермаркету на вулиці Радзимінська, 166 та залишив запалювальний заряд, який запустив дистанційно уночі. На території супермаркету сталася пожежа, унаслідок чого згоріла частина магазину. Завдані збитки магазину склали понад 3,5 млн злотих (майже 38 млн грн).

«Степан К. фіксував свої дії на телефон, щоб задокументувати здійснення диверсії. Частина цих кадрів згодом була опублікована на російських пропагандистських порталах», – ідеться в повідомленні.

10 березня білорусу оголосили звинувачення у здійсненні диверсії на користь іноземної розвідки та терористичному злочині. Санкція покарання передбачає від 10 років до довічного ув’язнення.

За клопотанням прокурора суд застосував до Степана К. запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому польський суд виніс вирок завербованому росіянами українцю, який планувати підпалити завод у Вроцлаві. 51-річний чоловік отримав вісім років ув’язнення.