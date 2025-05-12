Польща повідомила про закриття генконсульства Росії у Кракові
Рішення про закриття прийняли після заяви прем'єр-міністра про причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ Marywilska 44 у Варшаві
Польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові через причетність росіян до підпалу торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві. Про це у понеділок, 12 травня, повідомив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Генконсульство Росії у Кракові вирішили закрити після доведення причетності російських спецслужб до диверсії з підпалом торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві у 2024 році.
«У зв’язку з наявністю доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові», – йдеться у дописі Сікорського.
Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала звинувачення Польщі «неадекватним кроком Варшави» і додала, що Росія дасть відповідь.
Нагадаємо, пожежа у торгівельному центрі Marywilska 44 спалахнула 12 травня 2024 року. Вогонь зайнявся у кількох місцях ТЦ площею 240 м2. У торгівельному комплексі розташовані 1400 магазини – більшість із них були родинними бізнесами, які втратили в пожежі все майно. Відомо, що під час займання в ТЦ не спрацювали пожежні штори у торгових залах. Правоохоронці затримали 12 людей, причетних до підпалу – серед них є громадяни Білорусі, Польщі та України.
У неділю, 11 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у підпалі торгівельного центру винні російські спецслужби.