Генконсульство Росії у Кракові закрили через причетність росіян до диверсії у Варшаві

Польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові через причетність росіян до підпалу торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві. Про це у понеділок, 12 травня, повідомив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Генконсульство Росії у Кракові вирішили закрити після доведення причетності російських спецслужб до диверсії з підпалом торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві у 2024 році.

«У зв’язку з наявністю доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові», – йдеться у дописі Сікорського.

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала звинувачення Польщі «неадекватним кроком Варшави» і додала, що Росія дасть відповідь.

Нагадаємо, пожежа у торгівельному центрі Marywilska 44 спалахнула 12 травня 2024 року. Вогонь зайнявся у кількох місцях ТЦ площею 240 м2. У торгівельному комплексі розташовані 1400 магазини – більшість із них були родинними бізнесами, які втратили в пожежі все майно. Відомо, що під час займання в ТЦ не спрацювали пожежні штори у торгових залах. Правоохоронці затримали 12 людей, причетних до підпалу – серед них є громадяни Білорусі, Польщі та України.

У неділю, 11 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у підпалі торгівельного центру винні російські спецслужби.