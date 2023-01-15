Росіяни випустили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі ракету Х-22

У Дніпрі під завалами будинку, куди напередодні влучила російська ракета, знайшли ще одного загиблого. Таким чином, атака забрала життя вже 30 людей. Під завалами можуть перебувати ще від 30 до 40 людей, сказала радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталя Бабаченко.

«Знайшли тіло ще однієї людини. Таким чином, ракетна атака забрала вже 30 життів і рятувальна операція все ще триває. Під завалами може перебувати від 30 до 40 людей. На цю хвилину до лікарень звернулися вже 75 осіб», – сказала вона в ефірі національного телемарафону ввечері в неділю, 15 січня, повідомив «Укрінформ».

Радниця очільника області додала, що буквально протягом останніх годин до лікарні прийшов чоловік і 13-річна дівчинка, які вчора не звернулись по допомогу, а сьогодні зрозуміли, що їм зле і потрібна медична допомога. Відомо, що дівчинка лікується амбулаторно, чоловіка залишили у лікарні.

Загалом станом на 18:30 у лікарнях міста залишається понад 30 людей і 12 з них – у важкому стані. Серед важких є 9-річна дівчинка. За словами радниці голови ОВА, дитина гуляла біля будинку, коли росіяни скерували туди свою ракету.

«Наразі відомо, що вдалось врятувати 39 людей, одну жінку дістали з-під завалів сьогодні. У неї дуже сильне переохолодження і зараз вона в реанімації», – додала Бабаченко.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко раніше повідомляв, що жінці, яку дістали з-під завалів, 27 років. Також він повідомив, що рятувальники вже розібрали половину завалів.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання ракети зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Росіяни випустили по будинку надзвукову ракету Х-22, бойова частина якої важить 950 кг. Такі ракети захисники українського неба не можуть збивати, бо не мають відповідних вогневих засобів.