Розбір завалів у Дніпрі після влучання російської ракети в дев’ятиповерхівку, 15 січня 2022

Повідомлення про нібито збиті раніше російські надзвукові ракети Х-22 були помилковими, через швидку подачу інформації інший тип ракет був прийнятий за цей. Україна зараз не має засобів, здатних збивати такі ракети, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Я вже півроку фактично про це кажу, що ми не можемо збивати ракети Х-22. Це надзвукова ракета, швидкість – 4000 км на годину в польоті. Немає у нас засобів, здатних перехопити цю ракету в повітрі. Але і ми не без гріха: в деяких інформаційних повідомленнях таке проскакувало, що хтось десь збив, приймали, можливо, іншу ракету за цю. Таке буває. Кілька повідомлень було, ще й пропаганда підхопила», – сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю, 15 січня, пише LB.ua.

Ігнат наголосив, що командувач Повітряних сил України у своєму зверненні чітко пояснив, які цілі збивають українські сили, і попросив бути всіх обережними з коментарями про роботу ППО.

«Ви бачите, що відбувається в Дніпрі, російська пропаганда вміло використовує заяви будь-яких людей, що мають причетність до влади, та інших людей, щоб вести інформаційну війну проти нас», – додав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в Україні немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет Х-22.

Росіяни 14 січня влучили ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі, в житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого станом на 13:00 15 січня вже загинули 23 людини.

У Повітряних силах раніше пояснювали, що маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Такі ракети здатні збивати лише зенітні ракетні комплекси Patriot PAC-3 чи SAMP-T, яких Україна поки що немає, однак у майбутньому їх нададуть західні партнери.