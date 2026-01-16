Пальне може подорожчати вже в січні

Роздрібні ціни на пальне в Україні можуть зрости на 2 грн за літр до кінця січня, проте дефіциту на заправках не очікується, вважає директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Якщо нічого не зміниться, за пару тижнів можемо отримати +2 грн/л гарантовано. Не дуже гарно, але тут від нас нічого не залежить. Головне, що пальне є і буде. Решта, як свідчить досвід 2022 року, другорядне», – написав на своїй фейсбук-сторінці експерт.

За його словами, обсяг пального в Україні перевищує потреби ринку. У грудні 2025 року в країну імпортовано понад 800 тис. тонн дизельного пального при споживанні 550–600 тис. тонн, що стало рекордом за 30 років. Поточні постачання продовжуються стабільно.

Експерт пояснив, що зростання цін очікується не через зростання попиту, а через подорожчання нафти на світових ринках та девальвацію гривні. Зокрема, за два тижні нового року нафта подорожчала на 10% – з 60 доларів до 66 доларів за барель, а дизельне пальне додало 60 доларів за тонну, що відповідає зростанню приблизно на 2,5 грн/л.

Крім того, долар піднявся на 1 грн, євро – трохи менше. Куюн наголосив, що для вартості пального це найвпливовіший фактор, бо нафтопродукти в Україні повністю імпортні. Таким чином, сумарно зростання котирувань і валютного курсу вже сформувало підвищення закупівельної вартості пального на понад 3 грн/л.

Як писав ZAXID.NET, міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня повідомив, що станом на середину січня в Україні сформовано запаси бензину і дизельного пального, яких вистачить на більш ніж 20 днів споживання. Імпорт пального триває, що дозволяє тримати ситуацію під контролем як для цивільних, так і для військових потреб.

Що цьому передувало?

Попри підвищення акцизів з 1 січня 2026 року, на АЗС зростання цін поки не помітне. Цьому посприяв компенсаторний ефект: у грудні закупівельна ціна пального знизилася через падіння світових цін на нафту, що частково покриває збільшення податків.

В Україні з початку року набрав чинності третій етап планового підвищення акцизів на моторне паливо: бензин подорожчав на 1,75 грн/л, дизель – на 2,25 грн/л, автогаз – на 1,5 грн/л. Раніше, у вересні 2024 та січні 2025 років, відбулися два етапи підвищення податків, що загалом підняло акцизи на автогаз на 6,4 грн/л, бензин – на 3 грн/л, дизель – на 4 грн/л.

Закон про поетапне підвищення акцизів на моторне паливо Верховна Рада ухвалила 18 липня 2024 року, передбачивши підвищення ставок щороку до 1 січня 2028 року. Акциз на бензин має зрости до 359 євро, дизель – до 330 євро, автогаз – до 70 євро за тонну.