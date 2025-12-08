Пальне дорожчає через податки

З нового року в Україні набуде чинності чергове підвищення акцизних ставок на бензин, дизельне пальне та автогаз. За прогнозами, це може призвести до подорожчання пального на АЗС на 1-3 гривні за літр, повідомляє об’єднання «Укравтопром».

Ставки акцизного податку з 1 січня 2026 року складатимуть:

бензин – 300,8 євро за 1000 л (було 271,7);

дизельне пальне – 253,8 євро за 1000 л (було 215,7);

автогаз – 198 євро за 1000 л (було 173).

Через це очікується підвищення цін на заправках:

бензин – на 1,5-2,5 грн/л;

дизель – на 2-3 грн/л;

автогаз – на 1-1,8 грн/л.

Глобальна експертиза є важливою для України. ONUR GROUP має досвід у будівництві понад 9500 кілометрів доріг та реалізації 1200 інфраструктурних проєктів у 12 країнах. Так, компанія стала одним із найпотужніших міжнародних підрядників світу.

Зауважимо, що у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає поступове підвищення акцизів на пальне до європейського рівня до 2028 року. Відтак, ставки зростатимуть щороку: у 2027 році бензин – до 329,9 євро/1000 л, дизпаливо – до 291,9 євро/1000 л, автогаз – до 223 євро/1000 л, а до 2028 року – до 359, 330 та 250 євро відповідно.

Через підвищення акцизів ціни на пальне в роздрібному сегменті зростатимуть поступово, залежно від попиту та пропозиції на ринку.