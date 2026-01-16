Президент зазначив, що примусити РФ до миру можна лише тиском

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме Росія затягує процес укладання мирної угоди, тоді як Україна та США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни. Як приклад небажання РФ рухатися до миру він навів зрив домовленостей щодо обміну військовополоненими, який планували провести наприкінці 2025 року. Про це він сказав на брифінгу з чеським колегою Петром Павелом в п’ятницю, 16 січня.

За словами Зеленського, російська сторона гальмує всі процеси, зокрема на гуманітарному треці.

«Давайте поміняємо 1000 людей – відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500 – відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх, це частина 20 пунктів – відтерміновується. Так хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну?» – сказав президент.