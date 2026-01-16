Porsche втратила 10% ринку

Німецький виробник автомобілів Porsche завершив 2025 рік із падінням продажів на 10%, найгіршим результатом з часів фінансової кризи 2009 року. Про це йдеться на сайті компанії.

Фінансовий директор Porsche Йохен Брекнер зазначив, що після кількох рекордних років обсяги постачань у 2025 році очікувано знизилися порівняно з попереднім роком. За його словами, компанія вже враховувала таку динаміку у своїх прогнозах.

Ще у жовтні Брекнер заявляв, що 2025 рік може стати для бренду «найнижчою точкою», а повернення до стабільної прибутковості з двозначним рівнем рентабельності очікується не раніше ніж після 2026 року.

За підсумками року Porsche реалізувала 279 449 автомобілів, що на 10% менше, ніж у 2024-му. Це найбільше падіння продажів компанії з часів світової фінансової кризи 2009 року, повідомляє Bloomberg.

Найбільшого удару зазнав китайський ринок: там продажі скоротилися на 26% – до 41 938 автомобілів. Попит на люксові авто в Китаї знижується на тлі уповільнення економіки, а також через активну конкуренцію з боку місцевих виробників: BYD, Xiaomi та Huawei, які пропонують преміальні моделі з сучасними технологіями за нижчими цінами.

Водночас у Європі продажі Porsche зменшилися на 13%, зокрема через припинення виробництва популярних моделей 718 Boxster, Cayman і Macan з двигунами внутрішнього згоряння.