Сили оборони уточнюють масштаби збитків, завданих російському підрозділу

У ніч на 16 січня Сили оборони уразили склад боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії РФ. Ворожа ціль розташовувалась в окупованому Приморську на Запоріжжі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються», – зазначили українські військові.

Окрім того, у відомстві уточнили результати ракетного удару по підприємству «Атлант Аеро» в Таганрозі 13 січня. Там пошкоджено цех кінцевого складання БпЛА, два виробничі цехи, а також адміністративна будівля підприємства.

На цьому об’єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу “Молнія”, а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА «Оріон» для потреб окупаційних військ РФ, додали в Генштабі.