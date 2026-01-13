На території «Атлант Аеро» зафіксували пожежу

Безпілотники в ніч на вівторок, 13 січня, атакували завод «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області Росії, який виробляє компоненти для бойових дронів, і авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва. Про це повідомили російські ЗМІ.

Зокрема, в ніч на 13 січня під удар міг потрапити завод «Атлант Аеро». На території підприємства зафіксували пожежу. Завод спеціалізується на розробці дронів «Оріон» і FPV-безпілотників. Підприємство виготовляє компоненти для ударних БпЛА, системи управління та комплекси радіоелектронної боротьби.

Також вибухи лунали поблизу авіаремонтного заводу ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку, зазначивши, що ППО нібито ліквідувала сім дронів.

«Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, у Таганрозі руйнування отримали промоб'єкт, житлові будинки, що підводять газові комунікації та легкові автомобілі», – заявив він.

Доповнено об 11:00. Атаку на завод «Атлант Аеро» підтвердили у Генштабі ЗСУ. Військові відзначили, що ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Крім того, було уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях України. У Запорізькій області влучили у:

зенітний ракетний комплекс «Тор» в Черешневому,

ЗРК «Тунгуска» в населеному пункті Подспор'є,

радіолокаційну станцію П-18-2 «Прима» в Лозуватці,

зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

На території Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Тор» у Сонячному.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників в ніч на суботу, 10 січня, у Волгоградській області РФ спалахнула нафтобаза.