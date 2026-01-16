Довкіллю завдано збитків на 1,6 млн грн

Правоохоронці підозрюють ексначальника комунального підприємства «Карпати» Ланчинської селищної ради у забрудненні земель, що завдало довкіллю збитків на 1,6 млн грн. Посадовця, який втік за кодон, оголосять у розшук.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 16 січня, підозрюваний мав створити полігон для вивезення сміття на 3 га землі в урочищі «Ділок» селища Ланчин, облаштувавши його інженерними спорудами та системами збору фільтрату та біогазу. Однак не зробив цього і упродовж 2019–2024 років земельну ділянку перетворили на стихійне сміттєзвалище.

«За результатами інженерно-екологічної експертизи встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин, зокрема марганцю. Забруднення фахівці зафіксували на площі понад 1 га. Сума завданих довкіллю збитків – понад 1,6 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Хто очолював підприємство?

У поліції не називають прізвища підозрюваного. За даними аналітичного порталу Youcontrol та сайту НАЗК, у 2019-2024 роках КП «Карпати» Ланчинської селищної ради очолював Василь Голіней. У 2015-2020 роках він був депутатом Надвірнянської селищної ради від ВО «Свобода».

У 2024 року посадовця звільнили і він втік за кордон. Правоохоронці оголосили ексдиректору КП підозру за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення земель). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Підозрюваного планують оголосити у розшук.