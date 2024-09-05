

Цитата дня «Ми застосуємо нетипові заходи. В тому числі з правоохоронними органами, залученням мобілізаційних заходів, аби люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами».

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська , 5 вересня 2024 року



Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо «Західний Полюс» заявив, що мешканці міста, які виносять на смітники великогабаритне сміття, будуть мобілізовані до Сил оборони. Таке рішення мер прийняв після іспекції низки вулиць, де на власні очі побачив біля смітників великогабаритне сміття, пише «Галка». Щоб вирішити цю проблему Руслан Марцінків пообцяв залучати правоохоронні органи і «мобілізаційні заходи», вочевидь, маючи на увазі працівників ТЦК і СП.