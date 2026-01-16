Правила комендантської будуть гнучкими для доступу українців до «Пунктів Незламності»

Кабінет міністрів України дозволив запроваджувати гнучкі правила комендантської години по регіонах на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив у пʼятницю, 16 січня, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, перше рішення на рівні громади відбудеться у Києві.

«На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до “Пунктів Незламності” можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до “Пункту Незламності”. Громадський транспорт – за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації», – повідомив Олексій Кулеба.

«Пунктами Незламності» можуть стати:

аптеки;

АЗС;

заклади сфери послуг;

торгово-розважальні центри.

Для того, щоб мати статус такого пункту, в закладах має бути автономне живлення, опалення та стабільний звʼязок. Крім того, у «Пунктах Незламності» мають бути подовжувачі для заряджання гаджетів та безкоштовний гарячий чай.

Бізнеси, які офіційно виконуватимуть функцію «Пунктів Незламності», зможуть працювати цілодобово.

Олексій Кулеба наголосив, що всі рішення щодо змін правил у комендантській годині ухвалюють через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки.

«Самовільних рішень на місцях не буде», – написав міністр.

Зазначимо, раніше Олексій Кулеба повідомив, що режим комендантської години в Україні скасовувати не будуть. За його словами, влада розробляла можливості для гнучких дій без порушень безпекових рішень.

Нагадаємо, 15 січня в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці через масовані обстріли росіян та масштабні відключення. 16 січня міністр енергетики Денис Шмигаль визнав, що низка регіонів провалила завдання з підготовки до кризи в енергетиці. За словами Володимира Зеленського, станом на вечір 15 січня Україна змогла покрити лише дві третини від усіх потреб в енергоспоживанні.