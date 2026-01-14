Рік тому Шевченківський районний суд Львові розпочав розгляд справи про вбивство народної депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон по суті. За цей час суд заслухав низку експертів та свідків, а адвокати обвинуваченого В’ячеслава Зінченка розшукали невідомих раніше людй, які стверджують, що вбивцею може бути нібито інша людина. Прокуратура переконує, що так захист просто затягує судовий процес, а суддя навіть збирався заборонити захисту щоразу додавати нові докази.

ZAXID.NET побував на кількох засіданнях у цій справі та розповідає, як допитували свідків, про що повідомили батьки підозрюваного та про що в суді клопотає сам В’ячеслав Зінченко.

«Він не міг в цей день нічого поганого подумати, не тільки зробити»

У листопаді суд уперше допитав батьків обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Про це клопотали адвокати Зінченка Ігор Сулима та Володимир Вороняк.

Олена Зінченко розповідала про дитинство сина, наполягаючи, що сім’я часто їздила у відпустку на захід України, тож він був патріотом.

За словами батьків, початку повномасштабного вторгнення В’ячеслав Зінченко захотів піти на війну, однак батько його відмовив й порадив спершу пройти навчання. Також він долучився до руху «Правий сектор» і очолював його молодіжне крило в Дніпрі «Права молодь».

Батьки стверджують, що саме через бажання долучитися до війська на початку 2024 року Зінченко почав їздити до Львова – він відвідував вишколи, на яких навчали керувати дронами.

Після закінчення навчання на першому курсі факультету журналістики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у червні 2024 року В’ячеслав Зінченко повідомив батькам, що заробив грошей на криптовалюті і хоче поїхати до Львова.

За словами Олени Зінченко, із сином вона була доволі близька, тож під час його перебування у Львові в липні 2024 року вони постійно перебували на зв’язку й планували разом повернутися в Дніпро – у той час Олена Зінченко перебувала на Тернопільщині.

«Я добре пам’ятаю той дзвінок. У нього був гарний настрій. Він привітав свого тренера з Днем тренера. Багато мені розповідав про Львів. А ще у моєї мами день в цей день був день народження. І він передавав вітання бабусі. І це ще одна підстава, що він не міг в цей день нічого поганого подумати, не тільки зробити. Він передавав вітання, тому ця розмова 19-го була трішки довша, ніж зазвичай», – пригадала розмову з сином 19 липня Олена Зінченко.

До Дніпра вони добиралися різним транспортом через брак квитків: Вячеслав поїхав потягом, а його мама – автобусом. Вони зустрілися 22 липня вдома в Дніпрі, а вже 25 липня додому з обшуками прийшли правоохоронці.

Батьки також підтвердили, що говорили з сином про різних політиків, але запевняють, що імені Ірини Фаріон не згадували.

«Ми говорили про всіх: про посадовців і про владу. Про Фаріон ні разу не казали, бо я вперше почула про Ірину Фаріон, коли вона висловилася про азовців», – каже Олена Зінченко.

Баткьо обвинуваченого Федір Зінченко підтвердив, що його сім’ї взагалі таке прізвище відоме не було.

«Ніколи ми це прізвище не обговорювали, чим вона займалась і хто це така до 25 липня 2024 року я навіть не знав… Єдине, що я зараз пам’ятаю, коли сталося вбивство, в новинах виступали відомі блогери: Портніков, Арестович, ще хтось. Вони казали, що вони не поділяли поглядів Фаріон, але засуджували вбивство. Так само і я як людина засуджую вбивство і насильство», – сказав Федір Зінченко.

«По голосу в телефоні був старший чоловік»

Також суд допитав власників помешкань, які в липні 2024 року орендував В’ячеслав Зінченко у Львові. Йдеться про апартаменти на вул. Костюшка та квартиру на вул. Лесі Українки. Особисті дані свідків слідство не розголошує. За словами прокурора Дмитра Петльованого, в межах досудового розслідування власниць житла вже допитували, однак адвокати обвинуваченого наполягали на тому, аби вони дали покази в суді.

Власниця апартаментів на вул. Костюшка, 2 розповіла, що В’ячеслав Зінченко забронював житло 13 липня, наступного дня заселився, а за день до вбюивства Ірини Фаріон, 18 липня, він – виселився. Вони спілкувалися лише щодо заселення.

Будинок на вул. Костюшка, 2 у Львові

Завдяки відеокамерам у під’їзді та холі будинку вдалось з’ясувати, що за ці чотири дні, коли Зінченко орендував житло на Костюшка, гості до нього не приходили.

«У його поведінці не можу нічого особливого відзначити, бо особисто з цією людиною знайома не була. Я можу говорити лише про власні відчуття, але це суто суб’єктивна думка», – зазначила орендодавиця.

Вона наголосила, що під час заселення та виселення хлопець був без головного убору. Прикметно, що саме темна панамка стала помітною ознакою ймовірного вбивці Ірини Фаріон. На відео, які спершу оприлюднили в соцмережах, а потім і слідство, видно, що ймовірний вбивця чекав на мовознавицю в дворі її будинку на вул. Масарика у Львові та був одягнений у панаму з логотипом бренду Patagonia.

Фото підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, знятого на камери відеоспостереження

Власниця квартири на вул. Лесі Українки, 43 розповіла, що теж спілкувалась із Зінченком лише про заселення. Під час розмови телефоном його голос їй був схожий на дорослого чоловіка, а не підлітка.

Будинок на вул. Лесі Українки, 43 у Львові

«Мене вразило, що коли був дзвінок, голос був такий старшого чоловіка, років 55, чіткий український тон. Я прийшла на квартиру може на 5 хвилин швидше і його чекала, в телефонному режимі пояснювала, як зайти до квартири. Мене вразило – заходить молодий хлопчина, в нього лице таке ще запам’ятала прищаве було, перехідний вік, а по голосу в телефоні був старший чоловік», – розповіла жінка.

У обох випадках В’ячеслав Зінченко платив за житло готівкою й без затримок.

«Ви грузите мене»

Адвокати обвинуваченого під час майже кожного засідання клопотали про допит нових свідків, які нібито бачили біля будинку Ірини Фаріон іншого чоловіка, який може бути причетним до вбивства. Під час досудового розслідування про цих свідків не заявляли взагалі.

«Невідомо звідки взялось клопотання про допит невідомих осіб. Сторона захисту має право збирати докази, але має й обовʼязок, перед тим, як їх залучати, відкрити їх стороні обвинувачення», – відреагував під час засідання у листопаді прокурор Дмитро Петльований.

У листопаді суд заслухав невідомого свідка, який нібито за два дні до вбивства, 17 липня, проходив по вул. Масарика і побачив на лавці біля будинку чоловіка в темному капелюсі й окулярах. За його словами, цей чоловік не схожий на Зінченка. Свідок сказав, що дізнався про засідання з інтернету й вирішив прийти.

Оскільки свідок плутався у свідченнях Дмитро Петльований запитав, які навчальні заклади він закінчив і коли. Той відповів, що не пам’ятає, ймовірно школу №58.

«Ви не пам’ятаєте, яку школу закінчували? Ви чітко пам’ятаєте зустріч 17 липня, а не пам’ятаєте ні своєї школи, ні коли її закінчили?», – здивувався прокурор.

2 грудня адвокати допитали ще одну свідку захисту, яка стверджує, що її брат жив у одному будинку з вбитою мовознавицею й вона його часто навідувала. Зайшовши в зал суду, жінка сказала, що Зінченко нібито не схожий на вбивцю Ірини Фаріон, якого вона нібито знала. Щоправда, потім твердження про те, що він не є вбивцею, вона заперечила, оскільки свідком самого злочину вона не була.

Прикметно, що перед самим засіданням жінка спілкувалася з так званою «групою підтримки» обвинуваченого, які кожного разу приходять на суд, одягнені у футболки з фотографією Зінченка. На самому суді жінка розповіла, що ніколи з ними не спілкувалася і дізналася про суд з соцмереж.

За словами свідки, вбивцею Ірини Фаріон може бути чоловік із залежністю, який товаришував із її покійним братом. Вони йому часто надавали одяг, а вона нібито бачила на його тілі сліди від наркотичних ін’єкцій.

За описом свідки, чоловік, якого вона бачила впродовж кількох тижнів біля будинку політикині, виглядав приблизно на 30 років. Вона каже, що чоловік питав її про Ірину Фаріон і навіть сам із нею спілкувався, але про що саме, не знає.Прокурор Дмитро Петльований попросив уточнити, про що ж жінка спілкувалася з чоловіком, якого вона вважає вбивцею, однак вона заперечила, що говорила з ним і сказала, що нібито знає все це зі слів брата. Хоча пізніше знову згадала, що особисто з ним бачилась.

«19 липня (в день убивства – ред.) він сидів на лавці. Він був у широких темно-синіх штанах, панамі та прозорих окулярах (підозрюваний мав темні окуляри – ред.). Взутий у червоні кросівки, який дав мій брат», – розповіла жінка й додала, що після вбивства зверталась в поліцію, аби дати покази, але на допит її так і не викликали.

Також прокурор уточнив, як вона могла дізнатися про судове засідання і хід справи, якщо не знайома із захисниками Зінченка. Свідка зазначила, що дізналася про справу з ефіру представниці групи підтримки Зінченка на ютубі. Каже, що особисто її не знає. Також вона стверджувала, що незадовго до суду отримала погрози від невідомих із проханням не давати свідчення.

Прокурор запитав, чи брала жінка коли-небудь участь у прямих ефірах на тік-ток і уточнив, чи зможе він знайти відео із нею. Вона заперечила, помітно роздратувавшись і сказала, що прокурор «грузить її».

«Це цирк одного актора. Жінки, яка стверджує, що вона знала Ірину Фаріон. Насправді – це все брехня. Вона стверджує, що вона знала мене. Це теж брехня. Коли тебе допитують, то ти маєш говорити лише правду. Все, що вона сказала – вона збрехала. Не потрібно адвокатам Зінченка затягувати справу», – прокоментувала допит свідки донька убитої Софія Особа.

На суді наприкінці листопада, після низки незаявлених раніше клопотань, суддя Петро Невойт сказав, що суд розгляне питання про обмеження адвокатів В’ячеслава Зінченка на подання нових доказів, оскільки перед кожним засіданням вони подають усе нові клопотання.

Запах збігся на 99%

Крім незаявлених раніше свідків, адвокати кожного засідання клопотали про допит експертів та поліцейських, які працювали на місці вбивства або опрацьовували речові докази. Ці клопотання прокурор назвав затягуванням судового процесу, адже їх уже допитували неодноразово.

Попри це, в суді таки допитали кількох експертів. Зокрема, 2 грудня фахівець із судово-портретної експертизи розповів, що порівнював риси обличчя підозрюваного з фотографіями та відео з місця вбивства. Загалом адвокати понад годину запитували його більше про методику, за якою він працює.

16 грудня допитали Віталія Мандрика – фахівця, який проводив одорологічну експертизу та досліджував запахи на місці злочину. Він ствердив, що відібрані на місці вбивства зразки на 99% збіглись із запахом В’ячеслава Зінченка.

Також адвокати наполягали на допиті кінологів, адже вони на відео не фіксували огляд місця вбивства. Хоча закон не вимагає використання відеокамери.

Сам В’ячеслав Зінченко перебуває в СІЗО без права внесення застави з 25 липня. Вже кілька засідань він просить суд дослідити його комп’ютер та телефон, оскільки знайдені там світлини та музика мають нібито спростувати його причетність до певних рухів.

«В мене на руках немає всієї справи, але я знаю, що в протоколах не було списку додатків, які є на моєму компʼютері. Стосовно телефону, я хочу наголосити на папці “обране”. Її в протоколі також немає, тому я прошу увімкнути ці речові докази, щоби я міг показати», — просив обвинувачений.

Прокуратура вкотре наголосила, що вже досліджувала ґаджети Зінченка і зазначила, що якщо їх увімкнути, то є ризик втручання в дані. Крім цього, раніше адвокати не просили їх перевірити, а справу передали до суду ще у грудні 2024 року. Поки що це питання залишилось відкритим.

Загалом в суді заслухали понад десять свідків. Розгляд справи триває в суді. Одразу після затримання на засіданні суду 26 липня 2024 року підозрюваний не заперечував причетності до вбивства й на запитання доньки Ірини Фаріон, чому він вбив її матір, відповідав: «Час покаже». Після спілкування з адвокатами В’ячеслав Зінченко почав повністю заперечувати провину.

Варто зазначити, що зараз у В’ячеслава Зінченка є двоє адвокатів із Прикарпаття – Ігор Сулима і Володимир Вороняк. Ігор Сулима відомий захистом обвинувачених у колаборанстві та державній зраді. Зокрема, він захищав засудженого за колаборанство Геннадія Царьова. Також адвокат є захисником обвинуваченої в колаборанстві Світлани Царьової.

Крім цього, адвокат захищав депутатку держдуми РФ Ірину Філатову, яку звинувачували у посяганні на територіальну цілісність. У травні 2024 року Івано-Франківський міський суд заочно засудив її на 15 років з конфіскацією майна. Сулима був захисником депутатів держдуми Росії Миколи Харитонова, Олексія Чєпи, Галини Хованської та іншим, які теж отримали заочні вироки.

Найвідомішим клієнтом Ігоря Сулими був 57-річний пропагандист з Івано-Франківська Руслан Коцаба, який втік до США. У 2015 році його визнали винним у держзраді, але апеляційний суд Івано-Франківська виправдав Коцабу. Ігор Сулима розповідав, що Коцаба не вчиняв держзради й звинувачення незаконні.