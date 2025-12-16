У Шевченківському суді Львова, у вівторок, 16 грудня, відбулось 36 судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. На черговому засіданні заслухали одорологічного (запахового) експерта та свідка.

У суді допитали старшого судового експерта одорологічної експертизи – Віталія Мандрика. Експерт зазначив, що в експертизі брали участь троє собак.

«Кожна людина має свій індивідуальний запах, він унікальний так само, як ДНК чи відбитки пальців. Експертиза проводиться в спеціальному приміщенні за допомогою як мінімум трьох собак, які ідентифікують фрагменти запахів, вилучених з місця події», – розповідає експерт Віталій Мандрик.

Експертиза проводилась у три етапи, за підсумками яких собаки на 99% підтвердили співпадіння запаху підозрюваного з запахом на місці події.

Донька Ірини Фаріон, Софія, звинуватила захист Зінченка у черговому затягуванні судового засідання. Зокрема, на її думку, останні допитані свідки є цьому підтвердженням. Попри свідчення експертів, сторона захисту намагається затягувати справу, яка триває понад рік. На одному із судових засідань прокурор також заявив про затягування справи зі сторони захисту Зінченка.

«Ми чекаємо остаточного рішення суду, хоча це вже дуже довго. Я вважаю, що захист Зінченка затягує судовий процес, і це просто цирк. Я вірю, що українці будуть слідкувати за судовим засіданням. Новий рік ми відкриємо днем народження Степана Бандери і будемо продовжувати боротьбу», – зазначила дочка Ірини Фаріон Софія Особа.

Нагадаємо, 2 грудня на попередньому судовому засіданні допитали двох свідків: жінку із Закарпаття, яка неодноразово бачила підозрілого чоловіка біля під’їзду Ірини Фаріон, та кінолога, який працював на місці вбивства 19 липня.