У справі вбивства Ірини Фаріон допитали ще двох свідків і експерта
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 грудня
У вівторок, 2 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Допитали двох свідків та експерта. У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон.
- Реставрація фасаду. У Львові стартують відновлювальні роботи в театрі ім. Марії Заньковецької.
- Перекрили рух. У Львові стартували ремонтні роботи на вул. Замковій.
- Різдвяно-новорічна красуня на місці. У Сокільниках зрізали головну ялинку Львова і встановили її біля оперного театру.
