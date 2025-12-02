Спершу відреставрують фасад зі сторони оперного театру

У Львові починають реставрацію фасаду театру імені Марії Заньковецької. Про це 2 грудня повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

«Установа отримала всі необхідні дозволи від Міністерства культури та Державної інспекції архітектури та містобудування», – повідомив Євген Бойко.

Цього року на роботи заклали 1,8 млн грн. За них розчистять фасад будівлі зі сторони оперного театру, та виконають реставрацію вікон. Гроші вдалось залучити від реклами мобільного оператора «Київстар», чий банер незабаром з’явиться на риштуванні.

На ремонт усієї цієї сторони театру необхідно 8 млн грн. Для завершення робіт повністю також будуть залучати гроші рекламодавців.

Нагадаємо, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької уклав договір із харківським приватним підприємством «Фасад-Сервіс» на реставрацію всіх фасадів будівлі на вул. Лесі Українки, 1 у Львові. Загальна вартість робіт становить 65,2 млн грн.

Чотириповерхову будівлю нинішнього театру імені Марії Заньковецької у Львові звели у 1836-1842 роках як театр графа Скарбека. За радянської влади його перейменували на театр Заньковецької. У 2022 році споруда відзначила 180-річчя. Це пам’ятка архітектури національного значення, яка перебуває у державній власності.