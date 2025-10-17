Відновлять ліву сторону фасаду театру у напрямку Львівської опери

У Львові відреставрують фасад Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Це будівля XIX ст. і є пам’яткою архітектури національного значення. Роботи проведуть за кошти від розміщення реклами на цьому театрі, повідомила Львівська міська рада.

Йдеться про ліву сторону будівлі у напрямку Львівської опери. На ці роботи загалом потрібно орієнтовно 8 млн грн.

Як зазначається у повідомленні ЛМР, на фасаді театру на вісім місяців розмістять рекламні банери мобільного оператора «Київстар». Усі отримані від реклами кошти – 1,8 млн грн, скерують на реставраційні роботи.

«Національний театр неодноразово готував проєктну документацію та звертався до державних органів щодо фінансування, однак щоб повністю відремонтувати фасад театру коштів не було. Щоб розпочати відновлення фасаду закладу, Львівська міська рада спільно з адміністрацією театру напрацювала тимчасовий механізм. Першим етапом стане встановлення риштувань за кошти місцевого підприємця», – зазначили у ЛМР.

Вигляд фасаду театру до початку робіт (фото ЛМР)

Замовником робіт буде сам театр. Після завершення цього етапу робіт міська рада розгляне можливість дозволити розмістити рекламу на фасаді іншим підприємствам. Усі надходження так само скерують для реставрації фасаду до повного завершення робіт.

«Театр є державним, коштів на його відновлення завжди не вистачало. Він перебуває в аварійному стані і з кожним роком його стан погіршується. Усі вільні кошти з міського бюджету ми спрямовуємо на підтримку ЗСУ та важливі для міста програми, натомість будівлю потрібно рятувати вже сьогодні. Тому ухвалили тимчасовий механізм, який дозволяє зберегти пам’ятку за участі приватного бізнесу», – пояснив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Чотириповерхову будівлю нинішнього театру імені Марії Заньковецької у Львові звели у 1836-1842 роках як театр графа Скарбека. За радянської влади його перейменували на театр Заньковецької. У 2022 році споруда відзначила 180-річчя. Це пам’ятка архітектури національного значення, яка перебуває у державній власності.