Ректор ЛНАМ Василь Косів презентує Школу реставрації

У Львові на базі Національної академії мистецтв запрацювала Школа реставрації. Про це 3 жовтня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький. У ній фахівці, які працюють у відповідній сфері, здобудуть необхідні навики з відновлення металу, стін та дерева. Це перший в Україні пілотний проєкт неформального дворічного навчання для ремісників, які реставруватимуть вироби з дерева, металу та ліпнини. Випускники отримають сертифікати державного зразка.

Навчання триватиме 2 роки. Вартість навчання одного року – 40 тис. грн. Однак 16 слухачів отримали можливість навчатися безкоштовно завдяки стипендійній програмі UNESCO Ukraine. Ще двоє долучилися до навчання за власні кошти. Слухачі курсу зможуть навчатись та працювати одночасно. Очне навчання проходитиме тричі на рік та триватиме по чотири тижні.

Проєкт профінансував Фонд ім. Ебергарда Шьока (Німеччина) та Благодійний фонду «Друзі Львівської національної академії мистецтв». Німецький фонд виділив на ремонтні роботи понад 3 мільйони гривень, також він оплачуватиме роботу німецьких викладачів.

У Школі реставрації викладатимуть українські і німецькі експерти з багаторічним практичним досвідом. Студенти здобудуть знання про технічні методи реставрації, а також практичні навички управління проєктами, правового супроводу та стратегічного планування. Випускники отримають кваліфікацію для роботи на об’єктах культурної спадщини.